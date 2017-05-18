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Александр Елагин покинет «Матч ТВ» из-за сокращения

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Футбольный комментатор Александр Елагин не будет работать на телеканалах «Матч ТВ». Это связано с сокращением штатов.

Как информирует «Бизнес Online», договор с комментатором не будет продлен. Ранее Елагин был выведен за штат и работал на «Матч ТВ» на гонорарной основе, совмещая это с работой на телеканале «Евроспорт».

Елагин работал на «Матч ТВ» с ноября 2015 года. Ранее он шесть лет работал на спортивных каналах «НТВ-Плюс».

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