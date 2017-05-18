Букмекеры отдают преимущество «Нэшвиллу» в четвертом матче серии с «Анахаймом»
Букмекерские конторы выставили котировки на четвертую встречу полуфинала Кубка Стэнли, в которой «Нэшвилл» примет «Анахайм».
Победа хозяев льда в основное время оценивается коэффициентом 2,19, тогда как виктория гостей идет за 2,97.
За ничью букмекеры предлагают 3,74.
Игра начнется 19 мая в 03:00 мск.
Напомним, после двух матчей счет в серии 2:1 в пользу «Нэшвилла».
Матч
Место и дата
19 мая 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция
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