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Россия обыграла Чехию, финны прошли американцев, Габулов вызван в сборную России. Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. На чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла сборную Чехии со счетом 3:0 и вышла в полуфинал.

2. В параллельном матче сборная Финляндии обыграла сборную США.

3. Голкипер «Арсенала» Владимир Габулов включен в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций. Он заменит вратаря «Зенита» Андрея Лунева, который получил травму.

4. Марии Шараповой предоставили wild card на турнире в Бирмингеме. При этом на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» российской теннисистке отказали.

5. Колумбиец Фернандо Гавирия выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия».

Текст дня: Как «Спартак» шел к золоту. Часть четвертая: трансферы (видео)


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