Россия обыграла Чехию, финны прошли американцев, Габулов вызван в сборную России. Главные новости дня
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.
1. На чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла сборную Чехии
со счетом 3:0 и вышла в полуфинал.
2. В параллельном матче сборная Финляндии обыграла сборную США.
3. Голкипер «Арсенала» Владимир
Габулов включен в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций.
5. Колумбиец Фернандо Гавирия выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия».
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