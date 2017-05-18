Алексей Стрепетов: В матче с «Анжи» ЦСКА закроет все вопросы по Лиге чемпионов
Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о победе петербургского клуба над «Краснодаром» в матче 29-го тура РФПЛ.
– Атмосфера на стадионе, которую создали болельщики, провожая
Николаса Ломбертса, помогла «Зениту» добиться нужного результата. Хотя команда
хорошо играла только в первые двадцать пять минут.
–
ЦСКА может потерять очки в матче с «Анжи»?
– «Анжи» сделает все возможное, чтобы не оказаться в переходных матчах, но, думаю, ЦСКА закроет все вопросы по Лиге чемпионов, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче 29-го тура чемпионата России «Зенит» дома обыграл «Краснодар» со счетом 1:0. Единственный мяч в составе сине-бело-голубых на 12-й минуте матча с передачи Мигеля Данни забил Артем Дзюба.
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Подопечные
Мирчи Луческу занимают третье место в турнирной таблице с 58 очками, команда
Игоря Шалимова идет на пятой строчке, имея в активе 46 баллов.
В заключительном туре чемпионата петербуржцы в Москве сыграют с «Локомотивом», «Краснодар» в Томске встретится с «Томью», а ЦСКА в Каспийске сыграет с «Анжи». Все матчи состоятся 21 мая и начнутся в 15:00.
Матч
Голы
Дзюба 12 (1:0).
Состав
Зенит: Лунев (Лодыгин, 45), Кришито, Смольников, Нету, Жирков (Ломбертс, 90), Маурисио (Юсупов, 75), Жулиано, Хави Гарсия, Данни, Кокорин, Дзюба
Краснодар: Синицын, Гранквист, Рамирес, Мартынович, Перейра (Вандерсон, 57), Газинский, Каборе (Жоаозиньо, 75), Мамаев, Классон, Петров (Лаборде, 88), Смолов
Предупреждения:
Хави Гарсия, 61 - Каборе, 71
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
17 мая 19:30, Петровский, Текстовая трансляция