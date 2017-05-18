Александр Пашков: Обычно чехи играют злее, тем более против сборной России

читайте также

Владислав Гавриков: Да, броски пришлось блокировать, но я ведь железный Защитник сборной России Владислав Гавриков после победы над чехами в четвертьфинале чемпионата мира признался, что ему было не страшно блокировать броски соперника.

Дмитрий Орлов: Знаю, что все ждут матча с Канадой. Мы тоже! Защитник сборной России прокомментировал уверенную победу над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017 – 3:0.

Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0! Эксперт «Советского спорта» анализирует победу сборной России над чехами и предвосхищает полуфинал с канадцами.

Как вашингтонский обком на Россию поработал. Так держать, Америка! Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – об уверенной победе России над Чехией (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.

Александр Кожевников: Победа над чехами – заслуга тренерского штаба Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о четвертьфинале Россия – Чехия (3:0) на ЧМ по хоккею.

Россия обыграла Чехию, финны прошли американцев, Габулов вызван в сборную России. Главные новости дня «Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

Увидеть Париж и победить! Россияне уверенно вышли в полуфинал, одолев чехов Одержать победу в четвертьфинале (3:0) сборной России не помешали ни душная арена, ни плохой лед, ни маститый соперник. Дальше – Канада!

Сборная Финляндии обыграла США и вышла в 1/2 финал чемпионата мира Матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными США и Финляндии завершился победой финской команды. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Финляндии.

Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, всухую обыграв Чехию Сборная России в Париже взяла верх над командой Чехии (3:0) в ¼ финала чемпионата мира.

Россия – Чехия. Кто выйдет в полуфинал? Онлайн В матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Чехии.

Видео голов матча Россия – Чехия В четверг прошел четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Чехии (3:0).

ЧМ по хоккею 2017. Россия – Чехия, США – Финляндия и другие матчи. Онлайн «Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею.

Вячеслав Фетисов: В игре сборной России просматривались элементы «красной машины» Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре команды на групповом этапе чемпионата мира в Кельне и Париже.

Россия – Чехия. Кузнецов заявлен в четвертое звено к Плотникову и Барабанову Главный тренер сборной России Олег Знарок назвал состав команды на матч ¼ финала чемпионата мира с Чехией.

Дмитрий Песков: Владимир Путин не увидит сегодняшний хоккейный матч Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин скорее всего не сможет посмотреть хоккейный матч чемпионата мира между сборными России и Чехии.

«Авангард» подписал нападающего сборной Швеции Эверберга «Авангард» заключил однолетний контракт со шведским нападающим Деннисом Эвербергом, сообщается на официальном сайте клуба.

Джон Купер: Мы фавориты матча с Германией, но нам это не помешает Главный тренер сборной Канады Джон Купер поделился ожиданиями от встречи с командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира.

Букмекеры считают США явным фаворитом матча с Финляндией Букмекерские конторы выставили котировки на четвертьфинальную встречу чемпионата мира между сборными США и Финляндии.

Эти секреты от болельщиков скрывали годами! Правда от Лысенкова и Пономаренко Как посетить чемпионат мира по хоккею и не разориться – лайфхаки от журналистов «Советского спорта»