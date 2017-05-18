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Александр Пашков: Обычно чехи играют злее, тем более против сборной России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Олимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков прокомментировал победу сборной России над командой Чехии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Чешская команда не самая сильная на этом чемпионате мира. Чехи прислали самую не боевую команду на турнир за долгие годы. Обычно они играют злее, тем более против сборной России. Сегодня был разительный контраст между ними и обычными чехами. С чем это связано, сказать сложно, но нас сейчас это мало должно интересовать. Сборная России в полуфинале», - цитирует Пашкова «Р-Спорт».

Матч

Россия - Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 (1:0). Кучеров (Кузнецов, Антипин), 13:36 (2:0 - бол.). Панарин (Кузнецов, Кучеров), 53:55 (3:0).

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция


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