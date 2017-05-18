Милош Теодосич: ЦСКА должен игрой подтвердить чемпионские амбиции
Разыгрывающий защитник ЦСКА
Милош Теодосич накануне полуфинала Евролиги против «Олимпиакоса» напомнил, что
прошлогодняя виктория в самом престижном клубном турнире континента помогла
армейцам стать еще сильнее.
«Наша
прошлогодняя победа в Евролиге помогла нам стать большой командой. Но сейчас
новый «Финал четырех», новый сезон, новый вызов. Мы должны подтвердить
чемпионские амбиции своей игрой. Я думал, конечно, о том, что мне часто
приходится играть против бывших команд в «Финалах четырех». Но это
баскетбол. Такие вещи происходят постоянно, нужно выходить на площадку и
выигрывать независимо от того, кто играет против тебя», - приводит
Р-Спорт» слова Теодосича.
«Финал четырех» Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. Действующий победитель турнира ЦСКА в пятницу сыграет в полуфинале с греческим «Олимпиакосом», в другом полуфинале встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал».
Матч
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция