Попечительский совет ФСПР признал работу Федерации удовлетворительной

В помещении СШОР «Северный» Москомспорта прошло заседание Попечительского совета Федерации современного пятиборья России. Вел заседание председатель совета, помощник Президента РФ – начальник контрольного управления Президента РФ Константин Чуйченко.

Перед началом заседание члены совета, а также приглашенные на заседание гости ознакомились с ходом строительства нового спортивного комплекса в поселке «Северный», который должен быть сдан в конце 2018 года. Этот комплекс позволит пятиборцам не только полноценно тренироваться, но и проводить соревнования различного уровня, включая международные старты.

Затем участники заседания перешли в зал где заслушали доклад президента ФСПР Вячеслава Аминова и работе Федерации в 2016 году. По итогам доклада работа Федерации в 2016 году была признана удовлетворительной.

Также на заседании выступили представители Калининградской, Омской и Челябинской областей. Они проинформировали собравшихся о развитии пятиборья в своих регионах, а президент Федерации современного пятиборья Челябинской области Алексей Поздин также рассказал о строительстве конно-спортивного комплекса «Рифей».

Выступивший следом за ними исполнительный директор ФСПР Эдуард Зеновка довел до сведения участников заседания информацию о планах проведения в 2018-2020 годах в регионах соревнований по лазер-рану (бег со стрельбой из лазерного пистолета) из серии «Всемирный городской тур УИПМ».

В заключительной части мероприятия собравшиеся проголосовали за изменения в составе Попечительского совета ФСПР. Были удовлетворены ходатайства Игоря Шестакова и Александра Ручьева о выходе из членов совета. Новыми членами попечительского совета ФСПР стали руководитель Департамента телеканала «Матч ТВ» по взаимодействию с лигами и федерациями Герман Чистяков и генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин. Также в качестве приглашенного члена в совет вошел заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов.