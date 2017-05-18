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Алексей Стрепетов: Удивляет, что в расширенном составе сборной есть Тарасов, но нет Шатова

Юрий Якушин
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о расширенном составе сборной России на Кубок конфедераций-2017.

– В расширенном составе Черчесова мне не очень понятна линия обороны. В полузащите много классных игроков, которые могут показать хороший уровень игры. Но, если Черчесов решил поддержать Тарасова, включив его в расширенный состав, то должен был включить и Шатова. Удивляет его отсутствие. Олег – один из лучших российских игроков, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили, Австралия и Германия.

15 мая главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил расширенный состав команды, в который вошли 30 футболистов. Заявка на Кубок конфедераций должна состоять из 23 игроков. Окончательный состав будет назван 22 мая.

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