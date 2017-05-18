Алексей Стрепетов: Удивляет, что в расширенном составе сборной есть Тарасов, но нет Шатова
Бывший футболист «Зенита»
Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в
Санкт-Петербурге» поделился мнением о расширенном составе сборной России на
Кубок конфедераций-2017.
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В расширенном составе Черчесова мне не очень понятна линия обороны. В
полузащите много классных игроков, которые могут показать хороший уровень игры.
Но, если Черчесов решил поддержать Тарасова, включив его в расширенный состав,
то должен был включить и Шатова. Удивляет его отсутствие. Олег – один из лучших
российских игроков, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского
спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в
Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Россия сыграет в группе А с Новой
Зеландией, Португалией и Мексикой. В группе B встретятся Камерун, Чили,
Австралия и Германия.
15 мая главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил расширенный состав команды, в который вошли 30 футболистов. Заявка на Кубок конфедераций должна состоять из 23 игроков. Окончательный состав будет назван 22 мая.
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