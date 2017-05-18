Длительность дисквалификации за симуляцию в АПЛ составит два матча

Футбольная ассоциация Англии подтвердила введение наказания за симуляцию в матчах чемпионата Англии. Об этом сообщает официальный сайт организации.

После каждого матча дисциплинарные органы будут изучать видео с матчей на предмет симуляции.

Если будет установлено, что игрок симулировал, он будет дисквалифицирован. Комиссия, которая будет заниматься этим вопросом, будет состоять из одного бывшего игрока, одного экс-тренера и одного бывшего судьи. При этом комиссия, чтобы не было давления, будет работать без разглашения имен ее членов.

Также стало известно, что доказанный случай симуляции обернется для нарушителя дисквалификацией на два матча.