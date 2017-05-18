Владимир Алекно: Вторым связующим «Зенита», вероятно, будет мой сын Лоран
Главный тренер казанского «Зенита»
Владимир Алекно сообщил, что его сын Лоран Алекно в новом сезоне будет вторым связующим команды.
«Пока планируем, что второй
связкой будет Лоран Алекно. Понятно, что это где-то риск, но не потому, что у
нас с ним одинаковая фамилия. В этом году я посетил больше его матчей за «Академию»,
чем за все существование команды. И я смотрел на него не как отец, а как
главный тренер «Зенита», чтобы принять это решение. Те ребята, которых можно
было взять, были мне не интересны, они не соответствовали моим требованиям.
Лоран хорошо добавил, поработав с Константином Сиденко», - приводит «Р-Спорт»
слова Алекно.
Напомним,
что в межсезонье «Зенит» расстался с пасующим Игорем Кобзарем, единственным
связующим команды остался Александр Бутько. Алекно-младший, являющийся сыном
главного тренера «Зенита», провел прошлый сезон в Высшей лиге А, в команде «Академия».