Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США0 : 2Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия3 : 0Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владимир Алекно: Вторым связующим «Зенита», вероятно, будет мой сын Лоран

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно сообщил, что его сын Лоран Алекно в новом сезоне будет вторым связующим команды.

«Пока планируем, что второй связкой будет Лоран Алекно. Понятно, что это где-то риск, но не потому, что у нас с ним одинаковая фамилия. В этом году я посетил больше его матчей за «Академию», чем за все существование команды. И я смотрел на него не как отец, а как главный тренер «Зенита», чтобы принять это решение. Те ребята, которых можно было взять, были мне не интересны, они не соответствовали моим требованиям. Лоран хорошо добавил, поработав с Константином Сиденко», - приводит «Р-Спорт» слова Алекно.

Напомним, что в межсезонье «Зенит» расстался с пасующим Игорем Кобзарем, единственным связующим команды остался Александр Бутько. Алекно-младший, являющийся сыном главного тренера «Зенита», провел прошлый сезон в Высшей лиге А, в команде «Академия».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Алекно: Когда-то «Белогорье» не любили, сегодня не любят «Зенит»Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, в чем секрет его команды.Официально: Юдин стал игроком «Зенита»Как сообщает пресс-служба «Зенита», новичком казанского клуба стал доигровщик Игорь Юдин, в 2013 году сменивший австралийское спортивное гражданство на российское.«Зенит» объявил о возвращении ПантелеймоненкоКак сообщает пресс-служба «Зенита», казанский клуб подписал контракт с доигровщиком Максимом Пантелеймоненко.Казанский «Зенит» подписал контракт с Игорем ЮдинымКак сообщает «БИЗНЕС Online», новичком казанского «Зенита» стал доигровщик Игорь Юдин, в 2013 году сменивший австралийское спортивное гражданство на российское.Кокорин и Шатов вне состава сборной, победы Шараповой и российских хоккеистов. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости понедельника.Владимир Алекно: Я намерен работать в «Зените» и в следующем сезонеГлавный тренер «Зенита» Владимир Алекно заявил, что продолжит работать с командой в следующем сезоне.«Зенит» объявил о продлении контракта с ГуцалюкомБлокирующий казанского «Зенита» Александр Гуцалюк продлил контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте команды.Игорь Кобзарь продолжит карьеру в «Кузбассе»Связующий казанского «Зенита» Игорь Кобзарь в следующем сезоне будет защищать цвета кемеровского «Кузбасса». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Рецепт созданияВолейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга. Рецепт созданияОбозреватель «Советского спорта» предлагает решить проблему волейбольного петербургского клуба простым способом – переездом другой команды.Кобзарь перейдет из «Зенита» в «Кузбасс»Связующий казанского «Зенита» Игорь Кобзарь в следующем сезоне будет выступать за кемеровский «Кузбасс», сообщает «БИЗНЕС Online».«Зенит» продлил контракт с МихайловымКазанский «Зенит» продлил контракт с диагональным Максимом Михайловым до конца сезона-2017/18.Александр Бутько: Надеюсь, что победы в ЛЧ и ЧР отметим с размахомОлимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне, связующий казанского «Зенита» Александр Бутько надеется, что команда из столицы Татарстана с размахом отметит свои победы в Лиге чемпионов и чемпионате России.Александр Волков: Хочу остаться в «Динамо»Олимпийский чемпион 2012 года блокирующий московского «Динамо» Александр Волков заявил, что в сезоне-2017/18 хотел бы продолжить выступать за столичный коллектив.Владимир Алекно: Мы выиграли чемпионат за счет небезразличия и командного духаГлавный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно рассказал, что помогло команде одержать победу в финале чемпионата России.Девятикратные! Казанский «Зенит» вновь не оставил никому шансов (видео)Девятикратные! Казанский «Зенит» вновь не оставил никому шансов (видео)Корреспондент «Советского спорта» засвидетельствовал девятое чемпионство казанского «Зенита».С рекордами и без сенсаций. Как завершился «Финал шести»С рекордами и без сенсаций. Как завершился «Финал шести»Казанский «Зенит» вновь стал чемпионом России, в четвертый раз подряд подтвердив статус сильнейшего клуба страны.Казанский «Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл ЧРВолейболисты казанского «Зенита» в финальном матче чемпионата России уверенно обыграли московское «Динамо».В Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спортаВ Петербурге будет новый «Зенит». Руководство клуба берется за третий вид спорта«Советский спорт» рассказывает, каким образом в Петербурге будет создана новая команда, и кто там будет играть.Возвращение Лоськова, агент Руни в отеле Моуринью и восстановление Мозякина. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости среды.Московское «Динамо» стало соперником «Зенита» по финалу ЧРВолейболисты московского «Динамо» уверенно победили новосибирский «Локомотив» в полуфинальном матче чемпионата России и вышли в финал.
Футбол
Длительность дисквалификации за симуляцию в АПЛ составит два матча
Футбол
Алексей Стрепетов: Удивляет, что в расширенном составе сборной есть Тарасов, но нет Шатова
Хоккей
Букмекеры отдают преимущество «Нэшвиллу» в четвертом матче серии с «Анахаймом»
Футбол
Александр Елагин покинет «Матч ТВ» из-за сокращения
все новости
Зенит-Казань
Зенит-Казанькалендарьстатистика
Владимир Алекно
Владимир Алекновсе новости
Лоран Алекно
Лоран Алекновсе новости