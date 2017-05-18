Мертенс договорился о новом контракте с «Наполи»
Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс продлит действующий контракт.
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как
информирует Sky Sport Italia, стороны договорились о контракте сроком до лета
2021 года. Сумма отступных за разрыв контракта, которая будет прописана в
соглашении, составит 30 миллионов евро. Сам игрок будет зарабатывать четыре
миллиона евро за сезон.
В текущем
сезоне 30-летний Дрис Мертенс провел 44 матча за «Наполи» и забил 31 мяч при 14
голевых передачах.
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