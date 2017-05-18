Мертенс договорился о новом контракте с «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс продлит действующий контракт. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sky Sport Italia, стороны договорились о контракте сроком до лета 2021 года. Сумма отступных за разрыв контракта, которая будет прописана в соглашении, составит 30 миллионов евро. Сам игрок будет зарабатывать четыре миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне 30-летний Дрис Мертенс провел 44 матча за «Наполи» и забил 31 мяч при 14 голевых передачах.