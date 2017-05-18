Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Оттава5 : 1Питтсбург
Хоккей  США0 : 2Финляндия
Хоккей  Канада- : -Германия
Хоккей  Россия3 : 0Чехия
Хоккей  Швейцария- : -Швеция
Футбол  Лестер Сити- : -Тоттенхэм
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Кожевников: Победа над чехами – заслуга тренерского штаба

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о четвертьфинале Россия – Чехия (3:0) на чемпионате мира.

– Вы были совершенно правы – наши сильнее чехов.
– И игра это показала. Переиграли уверенно, и это плюс нашему тренерскому штабу.

– Первые восемь минут чехи давили, и до гола Орлова было тревожно. Чехи очень хотели забить первыми, чтоб потом сыграть от обороны?
– Вы правы. Чехи пошли вперед, но наша команда была к этому готова. Наши стали играть в откат, отдали территорию. И все правильно сделали. Еще раз повторю: это плюс нашему тренерскому штабу.

В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия.  

Матч

Россия - Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 (1:0). Кучеров (Кузнецов, Антипин), 13:36 (2:0 - бол.). Панарин (Кузнецов, Кучеров), 53:55 (3:0).

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Андронов: Нам без разницы с кем играть в полуфиналеНападающий сборной России Сергей Андронов прокомментировал победу над командой Чехии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.Владислав Гавриков: Да, броски пришлось блокировать, но я ведь железныйЗащитник сборной России Владислав Гавриков после победы над чехами в четвертьфинале чемпионата мира признался, что ему было не страшно блокировать броски соперника.Дмитрий Орлов: Знаю, что все ждут матча с Канадой. Мы тоже!Дмитрий Орлов: Знаю, что все ждут матча с Канадой. Мы тоже!Защитник сборной России прокомментировал уверенную победу над чехами в четвертьфинале ЧМ-2017 – 3:0.Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0!Борис Майоров: Могли победить чехов и 6:0!Эксперт «Советского спорта» анализирует победу сборной России над чехами и предвосхищает полуфинал с канадцами.Как вашингтонский обком на Россию поработал. Так держать, Америка!Как вашингтонский обком на Россию поработал. Так держать, Америка!Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – об уверенной победе России над Чехией (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.Александр Пашков: Обычно чехи играют злее, тем более против сборной РоссииОлимпийский чемпион 1972 года Александр Пашков прокомментировал победу сборной России над командой Чехии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.Россия обыграла Чехию, финны прошли американцев, Габулов вызван в сборную России. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Увидеть Париж и победить! Россияне уверенно вышли в полуфинал, одолев чеховУвидеть Париж и победить! Россияне уверенно вышли в полуфинал, одолев чеховОдержать победу в четвертьфинале (3:0) сборной России не помешали ни душная арена, ни плохой лед, ни маститый соперник. Дальше – Канада!Сборная Финляндии обыграла США и вышла в 1/2 финал чемпионата мираМатч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею между сборными США и Финляндии завершился победой финской команды. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу Финляндии.Сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, всухую обыграв ЧехиюСборная России вышла в полуфинал чемпионата мира, всухую обыграв ЧехиюСборная России в Париже взяла верх над командой Чехии (3:0) в ¼ финала чемпионата мира.Россия – Чехия. Кто выйдет в полуфинал? ОнлайнВ матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с командой Чехии.Видео голов матча Россия – ЧехияВ четверг прошел четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными России и Чехии (3:0).ЧМ по хоккею 2017. Россия – Чехия, США – Финляндия и другие матчи. Онлайн«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты четвертьфинальных матчей чемпионата мира по хоккею.Вячеслав Фетисов: В игре сборной России просматривались элементы «красной машины»Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об игре команды на групповом этапе чемпионата мира в Кельне и Париже.Россия – Чехия. Кузнецов заявлен в четвертое звено к Плотникову и БарабановуГлавный тренер сборной России Олег Знарок назвал состав команды на матч ¼ финала чемпионата мира с Чехией.Дмитрий Песков: Владимир Путин не увидит сегодняшний хоккейный матчПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин скорее всего не сможет посмотреть хоккейный матч чемпионата мира между сборными России и Чехии.«Авангард» подписал нападающего сборной Швеции Эверберга«Авангард» заключил однолетний контракт со шведским нападающим Деннисом Эвербергом, сообщается на официальном сайте клуба.Джон Купер: Мы фавориты матча с Германией, но нам это не помешаетГлавный тренер сборной Канады Джон Купер поделился ожиданиями от встречи с командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира.Букмекеры считают США явным фаворитом матча с ФинляндиейБукмекерские конторы выставили котировки на четвертьфинальную встречу чемпионата мира между сборными США и Финляндии.Эти секреты от болельщиков скрывали годами! Правда от Лысенкова и ПономаренкоЭти секреты от болельщиков скрывали годами! Правда от Лысенкова и ПономаренкоКак посетить чемпионат мира по хоккею и не разориться – лайфхаки от журналистов «Советского спорта»
Футбол
Длительность дисквалификации за симуляцию в АПЛ составит два матча
Футбол
Алексей Стрепетов: Удивляет, что в расширенном составе сборной есть Тарасов, но нет Шатова
Хоккей
Букмекеры отдают преимущество «Нэшвиллу» в четвертом матче серии с «Анахаймом»
Футбол
Александр Елагин покинет «Матч ТВ» из-за сокращения
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Чехия
Чехиякалендарьстатистика
Александр Кожевников
Александр Кожевниковвсе новости
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости