Александр Кожевников: Победа над чехами – заслуга тренерского штаба

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников – о четвертьфинале Россия – Чехия (3:0) на чемпионате мира.

– Вы были совершенно правы – наши сильнее чехов.

– И игра это показала. Переиграли уверенно, и это плюс нашему тренерскому штабу.

– Первые восемь минут чехи давили, и до гола Орлова было тревожно. Чехи очень хотели забить первыми, чтоб потом сыграть от обороны?

– Вы правы. Чехи пошли вперед, но наша команда была к этому готова. Наши стали играть в откат, отдали территорию. И все правильно сделали. Еще раз повторю: это плюс нашему тренерскому штабу.

В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия.