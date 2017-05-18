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Поддержать ЦСКА в Стамбул приехало 700 болельщиков

Источник:  ТАССКомментарии

Порядка 700 болельщиков приехало в Стамбул поддержать баскетболистов ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

«Поболеть за команду приехало около 700 человек», - сказали в пресс-службе.

ЦСКА в полуфинале сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум», встреча начнется в 18:30 мск. В другой полуфинальной паре встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал».

Финал турнира пройдет в воскресенье.

Матч

ЦСКА - Олимпиакос

Место и дата

19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция


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