Поддержать ЦСКА в Стамбул приехало 700 болельщиков
Порядка 700 болельщиков приехало в Стамбул поддержать баскетболистов ЦСКА в «Финале четырех» Евролиги, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.
«Поболеть за команду приехало около 700 человек», - сказали в пресс-службе.
ЦСКА в полуфинале сыграет с греческим «Олимпиакосом». Матч пройдет в пятницу в Стамбуле на арене «Синан Эрдем Доум», встреча начнется в 18:30 мск. В другой полуфинальной паре встретятся турецкий «Фенербахче» и испанский «Реал».
Финал турнира пройдет в воскресенье.
Матч
Место и дата
19 мая 18:30, Синан Эрдем Арена, Онлайн-трансляция
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