Константинов продлил контракт с «Локомотивом»
Болгарский специалист Пламен
Константинов останется на посту главного тренера «Локомотива» из Новосибирска,
сообщает официальный сайт клуба.
Новый контракт Константинова
рассчитан на два года. Также клуб подтвердил подписание нового двухлетнего
соглашения с доигровщиком Сергеем Савиным.
Напомним, что «Локомотив» в
минувшем сезоне под руководством болгарского тренера завоевал бронзовые медали
чемпионата России. Савин вошел в пятерку самых результативных игроков
сезона-2016/17.
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