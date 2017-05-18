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Константинов продлил контракт с «Локомотивом»

Источник:  ВК «Локомотив» (Новосибирск)Комментарии

Болгарский специалист Пламен Константинов останется на посту главного тренера «Локомотива» из Новосибирска, сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт Константинова рассчитан на два года. Также клуб подтвердил подписание нового двухлетнего соглашения с доигровщиком Сергеем Савиным.

Напомним, что «Локомотив» в минувшем сезоне под руководством болгарского тренера завоевал бронзовые медали чемпионата России. Савин вошел в пятерку самых результативных игроков сезона-2016/17.

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