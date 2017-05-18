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Ди Мария близок к переходу в «Интер»

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Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария, вероятно, станет игроком «Интера». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ди Мария является клиентом агента Жорже Мендеша, который также работает с Пепе. Защитник «Реала» можете перейти в «Интер» на правах свободного агента свободного агента. Как сообщает FCInterNews.it , Мендеш ведет переговоры и о переходе в «Интер» Ди Марии. В них большую роль играет вице-президент миланского клуба, соотечественник Ди Марии Хавьер Дзанетти. Есть большая вероятность, что летом хавбек парижан переедет в Милан.

В текущем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел 41 матч за «ПСЖ» и забил 14 мячей при 15 голевых передачах.

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