Ди Мария близок к переходу в «Интер»
Полузащитник
«ПСЖ» Анхель Ди Мария, вероятно, станет игроком «Интера». Об этом сообщают
итальянские СМИ.
Ди Мария
является клиентом агента Жорже Мендеша, который также работает с Пепе. Защитник
«Реала» можете перейти в «Интер» на правах свободного агента свободного агента.
Как сообщает FCInterNews.it ,
Мендеш ведет переговоры и о переходе в «Интер» Ди Марии. В них большую роль
играет вице-президент миланского клуба, соотечественник Ди Марии Хавьер
Дзанетти. Есть большая вероятность, что летом хавбек парижан переедет в Милан.
В текущем сезоне 29-летний Анхель Ди Мария провел 41 матч за «ПСЖ»
и забил 14 мячей при 15 голевых передачах.
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