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Владислав Гавриков: Да, броски пришлось блокировать, но я ведь железный

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник сборной России Владислав Гавриков после победы над чехами в четвертьфинале чемпионата мира признался, что ему было не страшно блокировать броски соперника.

«Было тяжело, но это же четвертьфинал чемпионата мира, почему должно было быть легко? Плюс такая неуступчивая команда с усилением из НХЛ. И начало, и вся игра была тяжелой. Да, блокировать пришлось броски. Но я же железный, что со мной будет?! Да, арена была душна, но тут нет смысла ничего говорить. Жаловаться на арену и лед уже бессмысленно, надо выходить и играть», - приводит «Р-Спорт» слова Гаврикова.

Сборная России в четверг в Париже одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира - 3:0. Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Голкипер россиян Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам.

Матч

Россия - Чехия - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Орлов (Плотников, Антипин), 8:45 (1:0). Кучеров (Кузнецов, Антипин), 13:36 (2:0 - бол.). Панарин (Кузнецов, Кучеров), 53:55 (3:0).

Место и дата

18 мая 17:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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