Владислав Гавриков: Да, броски пришлось блокировать, но я ведь железный

Защитник сборной России Владислав Гавриков после победы над чехами в четвертьфинале чемпионата мира признался, что ему было не страшно блокировать броски соперника.

«Было тяжело, но это же четвертьфинал чемпионата мира, почему должно было быть легко? Плюс такая неуступчивая команда с усилением из НХЛ. И начало, и вся игра была тяжелой. Да, блокировать пришлось броски. Но я же железный, что со мной будет?! Да, арена была душна, но тут нет смысла ничего говорить. Жаловаться на арену и лед уже бессмысленно, надо выходить и играть», - приводит «Р-Спорт» слова Гаврикова.

Сборная России в четверг в Париже одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира - 3:0. Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Голкипер россиян Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам.