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Кравец вернется из «Гранады» в киевское «Динамо»

Источник:  «Футбол24»Комментарии

Форвард «Гранады» Артем Кравец по окончании сезона покинет испанский клуб. Он вернется в киевское «Динамо».

Как сообщает «Футбол 24», в конце сезона футболист покинет клуб. Артем выступал за «Гранаду» на правах аренды, и постоянный контракт с ним подписан не будет. Кравец вернется в «Динамо», которому принадлежит его контракт. Напомним, что по итогам сезона «Гранада» вылетела из примеры.

В текущем сезоне 27-летний Артем Кравец провел 26 матчей за «Гранаду» и забил пять мячей при двух голевых передачах.

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