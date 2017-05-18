Кравец вернется из «Гранады» в киевское «Динамо»
Форвард «Гранады» Артем Кравец по окончании сезона покинет испанский
клуб. Он вернется в киевское «Динамо».
Как сообщает «Футбол 24», в конце сезона футболист покинет клуб.
Артем выступал за «Гранаду» на правах аренды, и постоянный контракт с ним
подписан не будет. Кравец вернется в «Динамо», которому принадлежит его
контракт. Напомним, что по итогам сезона «Гранада» вылетела из примеры.
В текущем сезоне 27-летний Артем Кравец провел 26 матчей за «Гранаду»
и забил пять мячей при двух голевых передачах.
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