Сергей Андронов: Нам без разницы с кем играть в полуфинале

Нападающий сборной России Сергей Андронов прокомментировал победу над командой Чехии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Первый период надо было привыкнуть ко льду и площадке. В целом, получилась хорошая, боевая игра, все четко. Чехи ничем не удивили. Мы готовились, знали, что будут хорошо бежать, хорошо двигаться. Тем более, они весь турнир в Париже провели. Понятно, почему весь первый период они нас перебегали и перебросали. У нас есть время, чтобы подготовиться к полуфиналу, без разницы с кем там играть», - сказал Андронов.

Россияне в полуфинале в субботу сыграют с победителем матча между сборными Канады и Германии.