Владислав Наместников: Коленки перед Канадой трястись не будут
Форвард сборной России Владислав Наместников высказался о
возможном сопернике россиян по полуфиналу чемпионата мира. Сегодня россияне в 1/4 финала обыграли чехов (3:0).
– Дальше, скорее всего,
полуфинал с Канадой. Лично для вас это вызов?
– На самом деле нам неважно с кем играть. Выйдем в полуфинале, как на последний бой и будем биться друг за друга. Так же, как сегодня. А кто будет напротив – Канада, Германия или даже Италия – не важно.
– Точно коленки трястись не
будут?
– Да ни у кого ничего не будет трястись!
Напомним, что соперник россиян по полуфиналу определиться сегодня вечером в матче Германии с Канадой.
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