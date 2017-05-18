Владислав Наместников: Коленки перед Канадой трястись не будут

Форвард сборной России Владислав Наместников высказался о возможном сопернике россиян по полуфиналу чемпионата мира. Сегодня россияне в 1/4 финала обыграли чехов (3:0).

– Дальше, скорее всего, полуфинал с Канадой. Лично для вас это вызов?

– На самом деле нам неважно с кем играть. Выйдем в полуфинале, как на последний бой и будем биться друг за друга. Так же, как сегодня. А кто будет напротив – Канада, Германия или даже Италия – не важно.

– Точно коленки трястись не будут?

– Да ни у кого ничего не будет трястись!

Напомним, что соперник россиян по полуфиналу определиться сегодня вечером в матче Германии с Канадой.