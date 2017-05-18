Йозеф Яндач: Игру начали хорошо, но свои моменты не реализовали

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач считает, что в четвертьфинале чемпионата мира его команду подкосили две шайбы, пропущенные от сборной России в первом периоде.

«Мы хорошо начали игру, но не забили свои моменты. И вместо этого, несмотря на все свое преимущество, получили два гола в свои ворота в первом периоде, и это подкосило нас. Во втором и третьем периоде россияне уже контролировали игру. Для нас, к сожалению, турнир окончен», - приводит «Р-Спорт» слова Яндача.

Сборная России в четверг в Париже одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира - 3:0. Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Голкипер россиян Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам.