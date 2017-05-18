Виктор Хряпа: Журналисты про «Олимпиакос» столько всего интересного рассказали

Капитан ЦСКА Виктор Хряпа отметил, что прекрасно знаком с возможностями «Олимпиакоса»- соперника армейцев по полуфиналу Евролиги.

Игра в Стамбуле пройдет в пятницу. В другом полуфинале сыграют встретятся «Фенербахче» и «Реал».

«Соперника по полуфиналу знал хорошо, но тут ваши коллеги (журналисты) еще столько всего интересного рассказали про «Олимпиакос», что теперь знаю его просто прекрасно», - сказал Хряпа.

По словам капитана ЦСКА, к «Финалу четырех» он «готов на 100 процентов». «Чувствую себя отлично. Что же касается соперников, то они были прогнозируемы, участники «Финала четырех» - самые сильные клубы Евролиги. В параллельном матче я бы поставил на «Реал», - отметил он.