Александр Медведев: У сборной России есть стержень

Член совета директоров петербургского СКА и экс-глава КХЛ Александр Медведев поделился впечатлениями после матча Россия – Чехия в 1/4 финала чемпионата мира. Напомним, что россияне победили со счетом 3:0.

«Команда показала очень хорошую игру, несмотря на тяжелое начало, когда чехи проявили свое желание доминировать, неоднократно угрожала воротам. В итоге мы перехватили инициативу, сыграли дисциплинированно и очень творчески. Эта игра еще раз доказала, что можно соблюдать дисциплину и демонстрировать импровизационный хоккей.

Особенно порадовал строгая игра в обороне, самоотверженность и, кончено же, Андрей Василевский блестяще сыграл, ведь мы один бросок уступили чехам. Но на льду была команда, что самое главное. У команды есть стержень», - цитирует Медведева «Р-Спорт».

У победителей отличились Дмитрий Орлов с передач Сергея Плотникова и Виктора Антипина, Никита Кучеров с передачи Евгения Кузнецова и Антипина, а также Артемий Панарин, которому ассистировали Кучеров и Кузнецов.

Ворота российской команды защищал Андрей Василевский, отразивший 27 бросков. Это его третий «сухой» матч на турнире.

В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия.

В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция.