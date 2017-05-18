Александр Медведев: У сборной России есть стержень
Член совета
директоров петербургского СКА и экс-глава КХЛ Александр Медведев
поделился впечатлениями после матча Россия – Чехия в 1/4 финала чемпионата
мира. Напомним, что россияне победили со счетом 3:0.
«Команда
показала очень хорошую игру, несмотря на тяжелое начало, когда чехи проявили
свое желание доминировать, неоднократно угрожала воротам. В итоге мы
перехватили инициативу, сыграли дисциплинированно и очень творчески. Эта игра
еще раз доказала, что можно соблюдать дисциплину и демонстрировать
импровизационный хоккей.
Особенно
порадовал строгая игра в обороне, самоотверженность и, кончено же, Андрей
Василевский блестяще сыграл, ведь мы один бросок уступили чехам. Но на льду
была команда, что самое главное. У команды есть стержень», - цитирует
Медведева «Р-Спорт».
У
победителей отличились Дмитрий Орлов с передач Сергея Плотникова и Виктора
Антипина, Никита Кучеров с передачи Евгения Кузнецова и Антипина, а также
Артемий Панарин, которому ассистировали Кучеров и Кузнецов.
Ворота российской команды
защищал Андрей Василевский, отразивший 27 бросков. Это его третий «сухой» матч
на турнире.
В
полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в
победителем пары Канада – Германия.
В другом полуфинале сборная Финляндии,
обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария
– Швеция.