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Джокович сыграет с дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в третьем круге представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона долларов.

В четверг Джокович в двух партиях одолел испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели на корте 1 час 41 минуту.

Сербский теннисист в четвертьфинале сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро, который в своем противостоянии третьего раунда одолел японца Кея Нисикори - 7:6 (7:4), 6:3.

Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4273775 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
3-й круг

Матч

Баутиста-Агут Р. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 4:6, 4:6

Место и дата

18 мая 16:00, , Онлайн-трансляция

Матч

Нисикори К. (Япония) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 6:7, 3:6

Место и дата

18 мая 17:00, , Онлайн-трансляция

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