Джокович сыграет с дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме
Сербский теннисист Новак
Джокович одержал победу в третьем круге представительного турнира серии «Мастерс»
в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона долларов.
В четверг Джокович в двух
партиях одолел испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 6:4, 6:4. Теннисисты провели
на корте 1 час 41 минуту.
Сербский теннисист в
четвертьфинале сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином дель Потро, который в
своем противостоянии третьего раунда одолел японца Кея Нисикори - 7:6 (7:4),
6:3.
Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4273775 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Баутиста-Агут Р. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 4:6, 4:6
Место и дата
18 мая 16:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Нисикори К. (Япония) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 6:7, 3:6
Место и дата
18 мая 17:00, , Онлайн-трансляция