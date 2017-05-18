Владимир Крикунов: Сборная России перекрыла Чехии все направления

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал «Советскому спорту» победу сборной России над сборной Чехии (3:0) в четвертьфинале чемпионата мира.

– Ребята сегодня сыграли очень собрано, тактически грамотно. Перекрыли чехам все направления. Отделяли игрока с шайбой, шли в стык. Ни одной разумной атаки наши соперники не смогли создать, все было разорвано. После первого забитого гола наши стали играть более раскованно. Панарин с Шипачевым в конце матча даже баловаться начали пасами туда-сюда.

Чехи на этом турнире играли достаточно медленно. Сегодняшняя игра не исключение. Не получалось у них развить атаку, наши хоккеисты были просто быстрее. Ждем полуфинал с Канадой, – резюмировал Крикунов.