Олег Знарок: Игра с чехами была психологически сложной для сборной России
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тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча со
сборной Чехии в 1/4 финала чемпионата мира. Напомним, что его команда победила
со счетом 3:0.
«Игра для
нас была психологически сложной. Мы к ней готовились. Но переезд, сами
понимаете – очень сложный вопрос. И качество льда, конечно… Если мы грешили на
Кельн, то здесь площадка просто отвратительная. Очень жарко было. Поэтому в
первом периоде мы практически оборонялись.
А потом пересилили себя и стали играть в свой хоккей. Действовали короткими сменами, чтобы не задохнуться. Что с Владиславом Наместниковым? Он сыграл на уколах. А что будет дальше – посмотрим», – сказал Знарок.
В
полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в
победителем пары Канада – Германия.
В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция.