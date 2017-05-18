Олег Знарок: Игра с чехами была психологически сложной для сборной России

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча со сборной Чехии в 1/4 финала чемпионата мира. Напомним, что его команда победила со счетом 3:0.

«Игра для нас была психологически сложной. Мы к ней готовились. Но переезд, сами понимаете – очень сложный вопрос. И качество льда, конечно… Если мы грешили на Кельн, то здесь площадка просто отвратительная. Очень жарко было. Поэтому в первом периоде мы практически оборонялись.

А потом пересилили себя и стали играть в свой хоккей. Действовали короткими сменами, чтобы не задохнуться. Что с Владиславом Наместниковым? Он сыграл на уколах. А что будет дальше – посмотрим», – сказал Знарок.

В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия.

В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция.