Олег Знарок: Будет ли давить отсутствие побед над канадцами? Я что, мальчик 18-летний?

Главный тренер сборной России Олег Знарок ответил на вопрос о возможном противостоянии со сборной Канады в 1/2 финала чемпионата мира.

– Вы встречались с канадцами на чемпионате мира и на Кубке мира. Победить ни разу не смогли. Это будет на вас давить?

– Что?

– Будет ли это сидеть у вас внутри?

– Что будет сидеть? Ничего у меня не сидит! Я что, мальчик 18-летний? – сказал Знарок.

Напомним, в 1/4 финала сборная России победила сборную Чехии со счетом 3:0.

В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия.



В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция.