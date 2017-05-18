Олег Знарок: Будет ли давить отсутствие побед над канадцами? Я что, мальчик 18-летний?
Главный тренер сборной России Олег Знарок ответил на вопрос о возможном противостоянии со сборной Канады в 1/2 финала чемпионата мира.
– Вы встречались с канадцами на чемпионате
мира и на Кубке мира. Победить ни разу не смогли. Это будет на вас давить?
– Что?
– Будет
ли это сидеть у вас внутри?
– Что будет сидеть? Ничего у меня не сидит! Я что, мальчик 18-летний? – сказал Знарок.
Напомним, в 1/4 финала сборная России победила сборную Чехии со
счетом 3:0.
В
полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в
победителем пары Канада – Германия.
В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция.
Матч
Канада - Германия - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)2-й период
Голы:
Шайфли (О'Райлли, Марнер), 17:11 (1:0 - бол.).
Место и дата
18 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция