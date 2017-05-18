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Олег Знарок: Будет ли давить отсутствие побед над канадцами? Я что, мальчик 18-летний?

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок ответил на вопрос о возможном противостоянии со сборной Канады в 1/2 финала чемпионата мира.

– Вы встречались с канадцами на чемпионате мира и на Кубке мира. Победить ни разу не смогли. Это будет на вас давить?
– Что?

– Будет ли это сидеть у вас внутри?
– Что будет сидеть? Ничего у меня не сидит! Я что, мальчик 18-летний? – сказал Знарок.

Напомним, в 1/4 финала сборная России победила сборную Чехии со счетом 3:0.

В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия. 

В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция. 

Матч

Канада - Германия - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

2-й период

Голы:

Шайфли (О'Райлли, Марнер), 17:11 (1:0 - бол.).

Место и дата

18 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция

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