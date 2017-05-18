Виталий Мутко: Матч с канадцами будет равносилен финалу
Вице-премьер России Виталий
Мутко высоко оценил игру сборной России в четвертьфинале чемпионата мира против
хоккеистов Чехии.
«Наша
команда сильнее сборной Чехии. Сыграли здорово, как положено — организованно,
дисциплинированно, доминировали на протяжении всей игры. Поэтому заслуженно в
полуфинале, этот полуфинал будет равносилен финалу. Будем надеяться, что
хоккеисты восстановятся и наберутся сил, будем болеть за них всей душой»,
- приводит ТАСС слова Мутко.
Сборная России в четверг в Париже одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира - 3:0. Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Голкипер россиян Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически