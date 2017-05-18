Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Риме в парном разряде

Российский дуэт Екатерина Макарова и Елена Веснина во втором круге турнира в Риме в парном разряде победил интернациональную пару - хорватку Дарию Юрак и представительницу Австралии Анастасию Родионову.

Встреча, прошедшая в четверг, продолжалась 71 минуту и завершилась победой россиянок в двух партиях – 6:4, 6:4. Макарова и Веснина реализовали четыре брейк-поинта из 13, проиграв два гейма на своей подаче.

В четвертьфинале Екатерина и Елена сыграют с чешкой Барборой Крейчиковой и китаянкой Чжен Сайсай.