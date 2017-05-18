Макарова и Веснина вышли в четвертьфинал турнира в Риме в парном разряде
Российский дуэт Екатерина
Макарова и Елена Веснина во втором круге турнира в Риме в парном разряде
победил интернациональную пару - хорватку Дарию Юрак и представительницу
Австралии Анастасию Родионову.
Встреча, прошедшая в четверг,
продолжалась 71 минуту и завершилась победой россиянок в двух партиях – 6:4,
6:4. Макарова и Веснина реализовали
четыре брейк-поинта из 13, проиграв два гейма на своей подаче.
В четвертьфинале Екатерина и
Елена сыграют с чешкой Барборой Крейчиковой и китаянкой Чжен Сайсай.
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