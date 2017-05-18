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«Газпром-Югра» разгромила «Дину», «Сибиряк» по пенальти выиграл у «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Завершились первые матчи полуфинальных серий плей-офф чемпионата России по мини-футболу. «Сибиряк» по пенальти одержал победу в матче с «Динамо», а «Газпром-Югра» крупно обыграла «Дину».

Мини-футбол. Чемпионат России

Суперлига. Плей-офф

1/2 финала

Первые матчи

«Сибиряк» (Новосибирск) — «Динамо» (Московская область) — 6:6. По пенальти – 5:4

«Дина» - «Газпром-Югра» - 1:7

Вторые матчи команд пройдут завтра.

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