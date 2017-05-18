«Газпром-Югра» разгромила «Дину», «Сибиряк» по пенальти выиграл у «Динамо»
Завершились первые матчи
полуфинальных серий плей-офф чемпионата России по мини-футболу. «Сибиряк» по
пенальти одержал победу в матче с «Динамо», а «Газпром-Югра» крупно обыграла «Дину».
Мини-футбол. Чемпионат России
Суперлига. Плей-офф
1/2 финала
Первые матчи
«Сибиряк»
(Новосибирск) — «Динамо» (Московская область) — 6:6. По пенальти – 5:4
«Дина» - «Газпром-Югра»
- 1:7
Вторые матчи
команд пройдут завтра.
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