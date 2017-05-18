Исинбаева 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева 31 мая будет вынуждена покинуть пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает insidethegames.biz.

Об этом было объявлено в четверг в Монреале во время заседания совета Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Исинбаева в марте была переизбрана председателем наблюдательного совета РУСАДА. Позже WADA заявило, что ее назначение не согласуется с дорожной картой, утвержденной организацией.