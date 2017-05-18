Исинбаева 31 мая покинет пост главы наблюдательного совета РУСАДА
Двукратная олимпийская
чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева 31 мая будет вынуждена покинуть
пост главы наблюдательного совета Российского антидопингового агентства
(РУСАДА), сообщает insidethegames.biz.
Об этом было объявлено в четверг в Монреале во время заседания совета Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Исинбаева в марте была
переизбрана председателем наблюдательного совета РУСАДА. Позже WADA заявило,
что ее назначение не согласуется с дорожной картой, утвержденной организацией.
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