Артемий Панарин: Я собой недоволен
Форвард сборной России Артемий
Панарин сказал, что он недоволен собой после матча 1/4 финала чемпионата мира
против сборной Чехии (3:0).
– Все-таки вы забили, Артемий.
– Да уж. Но партнеры все равно на меня злятся. Один момент я забил, но пять – нет. Так не должно быть. Так что мной недовольны, а я буду работать над собой.
– А кто
именно недоволен?
– Я – сам собой. Это во-первых. Но и партнеры нагнетают. Кузя сейчас орет на меня, – сказал Панарин.
В
полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в
победителем пары Канада – Германия.
В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция.
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