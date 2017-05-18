Артемий Панарин: Я собой недоволен

Форвард сборной России Артемий Панарин сказал, что он недоволен собой после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Чехии (3:0).

– Все-таки вы забили, Артемий.

– Да уж. Но партнеры все равно на меня злятся. Один момент я забил, но пять – нет. Так не должно быть. Так что мной недовольны, а я буду работать над собой.

– А кто именно недоволен?

– Я – сам собой. Это во-первых. Но и партнеры нагнетают. Кузя сейчас орет на меня, – сказал Панарин.

В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия.

В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция.