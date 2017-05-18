Сергей Скорович: Луческу не должен искать причины неудач среди руководителей российского спорта

Главный тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал высказывание наставника «Зенита» Мирчи Луческу о «знаке президента РФС Виталия Мутко против петербургского клуба».

– Луческу – высококвалифицированный, уважаемый специалист в Европе, завоевавший немало трофеев. И к его комментариям и оценкам прислушиваются многие. Я сам долгое время возглавлял екатеринбургский клуб «Синара», мне знакомы и эйфория больших побед, когда мы становились чемпионами страны или выигрывали Кубок УЕФА, и глубочайшие разочарования поражений. Проигрывать никто не любит, это понятно. Но никогда я не искал виновных среди руководителей Ассоциации мини-футбола России или Российского футбольного союза. В первую очередь мы всегда стремились разобраться в себе.

С большим уважением отношусь ко всем своим коллегам, и знаю, каким эмоциям мы часто все подвержены. Но все же залог успеха тренера – это работа в первую очередь над собой. И я глубоко убежден, что искать причины своих локальных неудач среди руководителей федерации, а в данном случае – и всего российского спорта – это в корне неправильно. Это не украшает опытного специалиста, – сказал Скорович.