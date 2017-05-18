Вадим Васильев: Приоритет «Монако» – удержать Мбаппе

Вице-президент футбольного «Монако», российский бизнесмен Вадим Васильев заявил, что его клуб в летнее трансферное окно приложит максимум усилий, чтобы удержать своего лидера – нападающего Килиана Мбаппе.

«Сохранить Мбаппе? Это наша приоритетная цель. Думаю, что он очень счастлив в «Монако». В следующем году состоится чемпионат мира, и он уже в столь юном возрасте находится в сборной Франции», — приводит слова Васильевна CNN Sport.

В текущем сезоне чемпионата Франции 18-летний Мбаппе сыграл 28 матчей и забил 15 мячей. «Монако» выиграл национальный чемпионат и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.