Вадим Васильев: Приоритет «Монако» – удержать Мбаппе
Вице-президент футбольного «Монако», российский бизнесмен Вадим Васильев заявил, что его клуб в летнее трансферное окно приложит максимум усилий, чтобы удержать своего лидера – нападающего Килиана Мбаппе.
«Сохранить Мбаппе? Это наша
приоритетная цель. Думаю, что он очень счастлив в «Монако». В следующем году
состоится чемпионат мира, и он уже в столь юном возрасте находится в сборной
Франции», — приводит слова Васильевна CNN Sport.
В текущем сезоне чемпионата Франции 18-летний Мбаппе сыграл 28 матчей и забил 15 мячей. «Монако» выиграл национальный чемпионат и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
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