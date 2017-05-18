Артемий Панарин: Шайбу эту гоняешь, она прыгает… Зрители, наверное, в шоке

Форвард сборной России Артемий Панарин поделился впечатлениями после матча 1/4 финала чемпионата мира против сборной Чехии (3:0).

«Игра вообще была такая… Выбегаешь, шайбу эту гоняешь, она прыгает, а лед… Зрители, наверное, в шоке. Я постоянно что-то говорю про лед, про людей с совками. Все не так.

Но в целом мы старались не ошибаться, забрасывать шайбу, не терять. Какие-то технические моменты не получались. Но площадка была в снегу, и мы хотели действовать попроще», – сказал Панарин.





В полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в победителем пары Канада – Германия.

В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция.