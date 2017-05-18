Артемий Панарин: Шайбу эту гоняешь, она прыгает… Зрители, наверное, в шоке
Форвард сборной России Артемий
Панарин поделился впечатлениями после матча 1/4 финала чемпионата мира против
сборной Чехии (3:0).
«Игра вообще
была такая… Выбегаешь, шайбу эту гоняешь, она прыгает, а лед… Зрители,
наверное, в шоке. Я постоянно что-то говорю про лед, про людей с совками. Все
не так.
Но в целом мы
старались не ошибаться, забрасывать шайбу, не терять. Какие-то технические
моменты не получались. Но площадка была в снегу, и мы хотели действовать
попроще», – сказал Панарин.
В
полуфинале турнира команда Олега Знарка в субботу в Кельне встретится в
победителем пары Канада – Германия.
В другом полуфинале сборная Финляндии, обыгравшая команду США (2:0), сыграет с сильнейшим в паре Швейцария – Швеция.
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