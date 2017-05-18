Сотникова и Липницкая в числе кандидатов в сборную России на олимпийский сезон
Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР)
Александр Горшков рассказал о подготовке сборной России к следующему,
олимпийскому сезону. Он отметил, что в числе кандидатов в сборную есть Юлия
Липнцикая и Аделина Сотникова.
«Исполком федерации подвел сегодня итоги сезона, которые признаны удовлетворительными, обсудили календарь соревнований на следующий сезон, одобрили предварительные планы не следующий сезон.
Также исполком сегодня утвердил список кандидатов в сборную на
следующий сезон. В нем значатся и олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и
Аделина Сотникова. Все это – до контрольных прокатов сборной в Сочи», – цитирует Горшкова ТАСС.
Напомним, на Олимпиаде-2014 в Сочи Липницкая завоевала золото в
командных соревнованиях, а Сотникова – в личных.