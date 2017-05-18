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Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Риме

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в третьем круге представительного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого составляет почти 4,3 миллиона долларов.

Надаль, посеянный под четвертым номером, в третьем круге нанес поражение американцу Джеку Соку – 6:3, 6:4. На корте теннисисты провели 81 минуту.

В четвертьфинале Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом, обыгравшим в четверг американца Сэма Куэрри - 3:6, 6:3, 7:6 (9:7).

Рим (Италия)
Турнир ATP
Призовой фонд 4273775 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
3-й круг

Матч

Сок Д. (США) - Надаль Р. (Испания) - 3:6, 4:6

Место и дата

18 мая 20:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Тим Д. (Австрия) - Куэрри С. (США) - 3:6, 6:3, 7:6

Место и дата

18 мая 20:00, , Онлайн-трансляция

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