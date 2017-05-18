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Чемпион MotoGP Хэйден в критическом состоянии после аварии

Источник:  RT на русскомКомментарии

Американский мотогонщик, победитель чемпионата MotoGP 2006 года Ники Хэйден находится в больнице итальянского города Чезены с несколькими серьезными травмами головы. Его состояние оценивается как критическое.

Как сообщает RT, врачи не дают прогнозов по поводу выздоровления спортсмена.

Травмы Хэйден получил в результате столкновения велосипеда, на котором он тренировался, с автомобилем. ДТП произошло в среду, 17 мая, в Римини, но впоследствии титулованный гонщик был перевезен в клинику Чезены.

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