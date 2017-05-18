Павел Францоуз: Не зря лидеры сборной России играют в НХЛ

Вратарь сборной Чехии Павел Францоуз после поражения от россиян в четвертьфинальном матче чемпионата мира отдал должное силе соперника.

«Принято говорить, что нет не берущихся шайб. Однако я должен признать, что сегодня россияне забили красивые голы, которые являются следствием высокого уровня мастерства. Не зря лидеры россиян играют в НХЛ. Когда Россия повела в счете, играла стала складываться так, как ей нужно. Наши соперники здорово действовали в защите и не позволяли нам качественно атаковать», - приводит Hokej.cz слова Францоуза.

Сборная России в четверг в Париже одержала победу над командой Чехии в четвертьфинале чемпионата мира - 3:0. Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Орлов, Никита Кучеров и Артемий Панарин. Вратарь россиян Андрей Василевский отразил все 27 бросков по своим воротам.