Джеймс, Уэстбрук, Харден, Леонард и Дэвис вошли в символическую пятерку сезона НБА
В НБА
обнародовали список лучших игроков сезона. Они были распределены по трем
символическим пятеркам.
В самую сильную
по ранжиру пятерку попали Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Кавай
Леонард и Энтони Дэвис.
Первая пятерка:
Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Джеймс Харден («Хьюстон»),
Кавай Леноард («Сан-Антонио»), Леброн
Джеймс («Кливленд»), Энтони Дэвис
(«Нью Орлеан»).
Вторая пятерка:
Стефен
Карри («Голден Стэйт»), Айзейя
Томас («Бостон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Руди Гобер («Юта»).
Третья пятерка:
Джон
Уолл («Вашингтон»), Демар Дерозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго»), Дрэймонд
Грин («Голден Стэйт»), Деандре Джордан («Клипперс»).
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