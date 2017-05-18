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Джеймс, Уэстбрук, Харден, Леонард и Дэвис вошли в символическую пятерку сезона НБА

Источник:  NBAКомментарии

В НБА обнародовали список лучших игроков сезона. Они были распределены по трем символическим пятеркам.

В самую сильную по ранжиру пятерку попали Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук, Джеймс Харден, Кавай Леонард и Энтони Дэвис.

Первая пятерка:

Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити»), Джеймс Харден («Хьюстон»), Кавай Леноард («Сан-Антонио»), Леброн Джеймс («Кливленд»), Энтони Дэвис («Нью Орлеан»).

Вторая пятерка:

Стефен Карри («Голден Стэйт»), Айзейя Томас («Бостон»), Кевин Дюрэнт («Голден Стэйт»), Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Руди Гобер («Юта»).

Третья пятерка:

Джон Уолл («Вашингтон»), Демар Дерозан («Торонто»), Джимми Батлер («Чикаго»), Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), Деандре Джордан («Клипперс»).

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