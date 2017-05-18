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Сборная Швеции обыграла швейцарцев в 1/4 финала ЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты сборной Швеции в четвертьфинальной встрече чемпионата мира переиграли команду Швейцарии.

Встреча, прошедшая в четверг в Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась со счетом 3:1 в пользу шведов. В их составе по шайбе забросили Никлас Бэкстрем, Вильям Нюландер и Александер Эдлер. У швейцарцев отличился Гаэтан Хас.

Таким образом, шведы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграют с финнами. Встреча Швеция – Финляндия состоится 20 мая. В этот же день пройдет другой полуфинал, где сыграют сборные России и Канады.

Матч

Швейцария - Швеция - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Линдберг, Нюландер), 4:15 (0:1). Хаас 12:53 (1:1). Нюландер (Экман-Ларссон), 33:15 (1:2). Эдлер (Лассинатти), 43:44 (1:3).

Место и дата

18 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция

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