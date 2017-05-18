Сборная Швеции обыграла швейцарцев в 1/4 финала ЧМ
Хоккеисты сборной Швеции в
четвертьфинальной встрече чемпионата мира переиграли команду Швейцарии.
Встреча, прошедшая в четверг в
Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась со счетом 3:1 в пользу шведов.
В их составе по шайбе забросили Никлас Бэкстрем, Вильям Нюландер и Александер
Эдлер. У швейцарцев отличился Гаэтан Хас.
Таким образом, шведы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграют с финнами. Встреча Швеция – Финляндия состоится 20 мая. В этот же день пройдет другой полуфинал, где сыграют сборные России и Канады.
Матч
Швейцария - Швеция - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Линдберг, Нюландер), 4:15 (0:1). Хаас 12:53 (1:1). Нюландер (Экман-Ларссон), 33:15 (1:2). Эдлер (Лассинатти), 43:44 (1:3).
Место и дата
18 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция