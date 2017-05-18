Сборная Швеции обыграла швейцарцев в 1/4 финала ЧМ

Хоккеисты сборной Швеции в четвертьфинальной встрече чемпионата мира переиграли команду Швейцарии.

Встреча, прошедшая в четверг в Париже на льду «АккорХотелс-Арены», завершилась со счетом 3:1 в пользу шведов. В их составе по шайбе забросили Никлас Бэкстрем, Вильям Нюландер и Александер Эдлер. У швейцарцев отличился Гаэтан Хас.

Таким образом, шведы вышли в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграют с финнами. Встреча Швеция – Финляндия состоится 20 мая. В этот же день пройдет другой полуфинал, где сыграют сборные России и Канады.