Канада обыграла Германию и вышла в полуфинал, чемпионата мира, где сыграет с Россией
Фото: Gettyimages.ru
Матч 1/4 финала
чемпионата мира по хоккею между сборными Канады и Германии завершился победой
канадской команды. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу канадцев.
Матч проходил в
Кельне. В составе победителей отличились Марк Шайфле и Джефф Скиннер. Немцы
ответили голом Янника Зайденберга.
В 1/2 финала канадцы сыграют со сборной России. В другом полуфинале сразятся сборные Финляндии и Швеции. Матчи пройдут 20 мая.
Матч
Канада - Германия - 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы:
Шайфли (О'Райлли, Марнер), 17:11 (1:0 - бол.). Скиннер (Шайфли, Матесон), 38:08 (2:0). Зайденберг Я. (Эрхофф), 53:21 (2:1).
Место и дата
18 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически