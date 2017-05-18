Гол Мхитаряна признан болельщиками «МЮ» лучшим в сезоне (видео)

Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян получил награду за лучший гол клуба в уходящем сезоне.

Этот мяч Мхитарян забил «ударом скорпиона» в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (3:1). По результатам опроса, проведенного на официальном сайте «МЮ», этот мяч набрал 57 процентов голосов.

Второе место занял мяч Уэйна Руни в ворота «Сток Сити» (13 процентов), а третье – гол Поля Погба в ворота «Суонси» (девять процентов).

«О том, что мой гол настолько хорош, я понял только когда пришел домой и посмотрел видеоповтор по телевизору», – сказал Мхитарян на награждении.