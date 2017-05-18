Гол Мхитаряна признан болельщиками «МЮ» лучшим в сезоне (видео)
Армянский полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян получил награду за лучший гол клуба в уходящем сезоне.
Этот мяч Мхитарян забил «ударом скорпиона» в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (3:1). По результатам опроса, проведенного на официальном сайте «МЮ», этот мяч набрал 57 процентов голосов.
Our Goal of the Season - we still don't know how @HenrikhMkh did it! 😍 #MUFCPOTY pic.twitter.com/dmWgVJYOrW— Manchester United (@ManUtd) 18 мая 2017 г.
Второе место занял мяч Уэйна Руни в ворота «Сток Сити» (13 процентов), а третье – гол Поля Погба в ворота «Суонси» (девять процентов).
«О том, что мой гол настолько хорош, я понял только когда пришел домой и посмотрел видеоповтор по телевизору», – сказал Мхитарян на награждении.
Матч
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед - 0:0
Состав
Саутгемптон: Форстер, Соареш (Пье, 69), Таргетт, Стивенс, Йосида, Рэдмонд, Тадич, Дэвис, Уорд-Проуз (Буфал, 77), Ромеу, Габбьядини (Родригес, 62)
Манчестер Юнайтед: Ромеро, Туанзебе (Кэррик, 64), Смоллинг, Джонс, Байи, Дармиан, Мата (Рэшфорд, 69), Мхитарян, Феллайни (Эррера, 75), Марсьяль, Руни
Незабитые пенальти
Габбьядини (Саутгемптон), 6
Предупреждения:
Ромеу, 10; Соареш, 37 - Джонс, 51
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
17 мая 21:45, Сент-Мэрис, Онлайн-трансляция