Гол Мхитаряна признан болельщиками «МЮ» лучшим в сезоне (видео)

Армянский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян получил награду за лучший гол клуба в уходящем сезоне.

Этот мяч Мхитарян забил «ударом скорпиона» в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Сандерленда» (3:1). По результатам опроса, проведенного на официальном сайте «МЮ», этот мяч набрал 57 процентов голосов.

Our Goal of the Season - we still don't know how @HenrikhMkh did it! 😍 #MUFCPOTY pic.twitter.com/dmWgVJYOrW