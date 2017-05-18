Жена Тимощука: Анатолий применил ко мне физическую силу, охранник разбил ему губу
Жена тренера «Зенита»
Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая, которая находится в процессе развода с
супругом, сказала, что муж применил к ней физическую силу.
«Недавно произошел инцидент. Толик приехал к
детям, был агрессивно настроен. Не успел зайти, как применил ко мне физическую
силу. Его остановил охранник, в схватке разбил ему губу. Толик признался
полиции, какие действия совершил против меня. И еще написал заявление на
охранника, что тот, якобы, его избил. Но заявление против охранника было позже
отклонена прокуратурой, потому что он просто сдерживал агрессию. В тот день
полиция его выпроводила, потому что нормальная встреча с детьми при таких
обстоятельствах была неуместной. Дети, испугавшись, побежали в комнату и начали
строить баррикады из игрушек - подумали, что папа приехал забирать их. Все это
есть в протоколах.
Анатолий подал заявление в гражданский суд (а
гражданский суд же не пересекается с уголовными делами), что я не позволила ему
увидеться с детьми. Также Тимощук умудрился свидетельствовать, что я его душила,
и что он был вынужден ехать в больницу. То есть это были как заявления двух
разных Тимощуков. в суде ему предъявили все его предыдущие заявления и
свидетельства в полицию, в которых он признавал, что применял против меня
физическую силу. Его две разные версии выглядят, как минимум, странно. Креатив российских адвокатов
Толика в немецких судах не работает», – цитирует Навроцкую «Плюс Спорт» со
ссылкой на «Експрес онлайн».
Ранее Надежда Навроцкая заявила, что разводится с мужем, так как он много лет изменял ей с гражданкой РФ.