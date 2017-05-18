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Жена Тимощука: Анатолий применил ко мне физическую силу, охранник разбил ему губу

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Жена тренера «Зенита» Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая, которая находится в процессе развода с супругом, сказала, что муж применил к ней физическую силу.

«Недавно произошел инцидент. Толик приехал к детям, был агрессивно настроен. Не успел зайти, как применил ко мне физическую силу. Его остановил охранник, в схватке разбил ему губу. Толик признался полиции, какие действия совершил против меня. И еще написал заявление на охранника, что тот, якобы, его избил. Но заявление против охранника было позже отклонена прокуратурой, потому что он просто сдерживал агрессию. В тот день полиция его выпроводила, потому что нормальная встреча с детьми при таких обстоятельствах была неуместной. Дети, испугавшись, побежали в комнату и начали строить баррикады из игрушек - подумали, что папа приехал забирать их. Все это есть в протоколах.

Анатолий подал заявление в гражданский суд (а гражданский суд же не пересекается с уголовными делами), что я не позволила ему увидеться с детьми. Также Тимощук умудрился свидетельствовать, что я его душила, и что он был вынужден ехать в больницу. То есть это были как заявления двух разных Тимощуков. в суде ему предъявили все его предыдущие заявления и свидетельства в полицию, в которых он признавал, что применял против меня физическую силу. Его две разные версии выглядят, как минимум, странно. Креатив российских адвокатов Толика в немецких судах не работает», – цитирует Навроцкую «Плюс Спорт» со ссылкой на «Експрес онлайн».

Ранее Надежда Навроцкая заявила, что разводится с мужем, так как он много лет изменял ей с гражданкой РФ.

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