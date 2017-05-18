Антонио Валенсия – лучший игрок сезона в «МЮ» по мнению игроков

Эквадорский защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия признан одноклубниками лучшим игроком сезона в команде.

Торжественное награждение Валенсии, а также других лауреатов года, среди которых автор лучшего гола Генрих Мхитарян, прошло в четверг вечером в Манчестере.

«Эта награда – результат упорной работы. Я рад и благодарен главному тренеру и тренерскому штабу, благодарен болельщикам за их поддержку и партнерам по команде», - сказал Валенсия, получая награду.

В текущем сезоне АПЛ Луис Валенсия провел 28 матчей и забил один гол.

24 мая «МЮ» в финальном матче Лиги Европы в Стокгольме на «Френдс-Арене» сыграет с голландским «Аяксом».