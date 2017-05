Антонио Валенсия – лучший игрок сезона в «МЮ» по мнению игроков

Эквадорский защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия признан одноклубниками лучшим игроком сезона в команде.

Торжественное награждение Валенсии, а также других лауреатов года, среди которых автор лучшего гола Генрих Мхитарян, прошло в четверг вечером в Манчестере.

Consistently solid at the back - here's why @Anto_V25 was named Players' Player of the Year... #MUFCPOTY pic.twitter.com/xU9GrA7dNn