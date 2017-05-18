Антонио Валенсия – лучший игрок сезона в «МЮ» по мнению игроков
Эквадорский защитник «Манчестер
Юнайтед» Антонио Валенсия признан одноклубниками лучшим игроком сезона в
команде.
Торжественное награждение Валенсии, а также других лауреатов года, среди которых автор лучшего гола Генрих Мхитарян, прошло в четверг вечером в Манчестере.
Consistently solid at the back - here's why @Anto_V25 was named Players' Player of the Year... #MUFCPOTY pic.twitter.com/xU9GrA7dNn— Manchester United (@ManUtd) 18 мая 2017 г.
«Эта награда – результат упорной работы. Я рад и благодарен главному тренеру и тренерскому штабу, благодарен болельщикам за их поддержку и партнерам по команде», - сказал Валенсия, получая награду.
В текущем
сезоне АПЛ Луис Валенсия провел 28 матчей и забил один гол.
24 мая «МЮ» в финальном матче Лиги Европы в Стокгольме на «Френдс-Арене» сыграет с голландским «Аяксом».