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«Андерлехт» обыграл «Шарлеруа» и в 34-й раз стал чемпионом Бельгии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы над «Шарлеруа» «Андерлехт» досрочно обеспечил себе титул чемпиона Бельгии. Матч завершился победой брюссельского клуба со счетом 3:1.

В составе победителей дубль сделал Лукаш Теодорчик. Еще один мяч в активе Массимо Бруно. У «Шарлеруа» отличился  Крис Бедья.

За тур до завершения турнира в первой шестерке, которая и определяет чемпиона, «Андерлехт» обеспечил себе титул. В активе у команды 49 очков. У идущего вторым «Брюгге» 42 очка.

Для «Андерлехта» это 34-й титул чемпиона Бельгии в истории

Чемпионат Бельгии. Первая шестерка

9-й тур

 «Шарлеруа» - «Андерлехт» -  1:3

Голы: Бедья, 27 – Теодорчик, 59, 81, Бруно, 87.

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«Андерлехт» обыграл «Шарлеруа» и в 34-й раз стал чемпионом Бельгии
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