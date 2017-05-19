«Андерлехт» обыграл «Шарлеруа» и в 34-й раз стал чемпионом Бельгии
После победы над
«Шарлеруа» «Андерлехт» досрочно обеспечил себе титул чемпиона Бельгии. Матч
завершился победой брюссельского клуба со счетом 3:1.
В составе
победителей дубль сделал Лукаш Теодорчик. Еще один мяч в активе Массимо Бруно.
У «Шарлеруа» отличился Крис Бедья.
За тур до
завершения турнира в первой шестерке, которая и определяет чемпиона, «Андерлехт»
обеспечил себе титул. В активе у команды 49 очков. У идущего вторым «Брюгге» 42
очка.
Для «Андерлехта»
это 34-й титул чемпиона Бельгии в истории
Чемпионат
Бельгии. Первая шестерка
9-й тур
«Шарлеруа» - «Андерлехт» - 1:3
Голы: Бедья, 27 –
Теодорчик, 59, 81, Бруно, 87.
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