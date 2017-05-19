Никлас Бэкстрем: Не думаю, что финны в полуфинале покажут что-то большее, чем швейцарцы
Центрфорвард сборной Швеции Никлас Бэкстрем поделился ожиданиями от матча с финнами в полуфинале чемпионата мира.
- Мы решили свою задачу и возвращаемся в Кельн. Финны обыграли американцев, одного этого достаточно, чтобы судить о силе нашего следующего соперника. Тем не менее думаю, они едва ли покажут что-то большее, чем швейцарцы. Главным моментов в их игре будет дисциплина, надежность в защите, так что нам нужно будет серьезно поработать, чтобы вскрыть их оборону, - заявил Бэкстрем.
Напомним, форвард «Вашингтон» был дозаявлен сборной Швеции уже по ходу чемпионата мира.
Полуфинальный матч Швеция - Финляндия состоится в субботу, 20 мая.
Матч
Швейцария - Швеция - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Бэкстрём (Линдберг, Нюландер), 4:15 (0:1). Хаас 12:53 (1:1). Нюландер (Экман-Ларссон), 33:15 (1:2). Эдлер (Лассинатти), 43:44 (1:3).
Место и дата
18 мая 21:15, АккорХотелс Арена, Онлайн-трансляция