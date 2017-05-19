Юлиан Дракслер: Озилу понравилось бы жить и играть во Франции

Полузащитник «ПСЖ» и сборной Германии Юлиан Дракслер надеется на то, что его товарищ по национальной команде Месут Озил сменит клуб в летнее трансферное окно.

- Я хотел бы играть с Месутом каждый день. Он прекрасный футболист. Наслаждаюсь каждой тренировкой с ним, каждым матчем за сборную Германии.

Он мог бы помочь любой команде мира, и я думаю, что ему бы понравилась жизнь во Франции. Он мог бы выступать за «ПСЖ», - заявил Дракслер.

Напомним, в текущем сезоне «ПСЖ» не смог защитить звание чемпиона Франции. Национальное первенство выиграл «Монако».

Месут Озил с 2013 года играет за лондонский «Арсенал».

