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Мэйвезер отказался комментировать подписание контракта на бой с Макгрегором

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  ESPNКомментарии

Американский боксер Флойд Мэйвезер-младший демонстративно проигнорировал вопрос журналистов о том, что думает по поводу подписания звездой ММА Конором Макгрегором контракта на поединок с ним.

- Это пресс-конференция Уолша и Дэвиса, давайте сосредоточимся на этих двух парнях. Говорить о посторонних вещах - неуважительно по отношению к ребятам. Это их пресс-конференция, давайте о них говорить, они того заслуживают, - заявил Мэйвезер, который является промоутером боксера Жервонты Дэвиса.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил: «Сделка с Конором готова. Теперь я начинаю работу со стороной Мейвезера. Я не говорю, что бой непременно состоится, но я заключил сделку с одной стороной и пора пойти к другой стороне. Если мы придем к соглашению с советником Мейвезера Хэймоном и самим Мейвезером, то бой состоится. Правила поединка будут строго соответствовать боксу».

В то же время, Конор Макгрегор подтвердил факт подписания соглашения о проведении поединка. Он может состояться осенью текущего года. 

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