Крис Ли: Обидно, что не сыграю в полуфинале чемпионата мира против Мозякина
Защитник сборной Канады Крис Ли поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира по хоккею.
- Мы хорошо провели игру - могли забить, но их голкипер сыграл выше всяких похвал. Полуфинал против России будет непростым. Мы должны подготовиться к этой игре более тщательно, то же самое ждет и россиян. Будет классная игра, против нас выйдет сборная топ-уровня.
Лично для меня это будет первый матч против россиян, жду его с нетерпением. Обидно, что не сыграю против Сергея Мозякина. Надеюсь, он скоро восстановится после травмы, - заявил Ли.
Полуфинальный матч Россия - Канада состоится в субботу, 20 мая.
Крис Ли в прошедшем сезоне защищал цвета магнитогорского «Металлурга».
Матч
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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