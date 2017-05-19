Крис Ли: Обидно, что не сыграю в полуфинале чемпионата мира против Мозякина

Защитник сборной Канады Крис Ли поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира по хоккею.

- Мы хорошо провели игру - могли забить, но их голкипер сыграл выше всяких похвал. Полуфинал против России будет непростым. Мы должны подготовиться к этой игре более тщательно, то же самое ждет и россиян. Будет классная игра, против нас выйдет сборная топ-уровня.