Мэтт Дюшен: Наша задача - не давать сборной России свободного пространства
Олимпийский чемпион Сочи-2014 в составе сборной Канады, нападающий «Колорадо» Мэтт Дюшен поделился ожиданиями от матча со сборной России на чемпионате мира.
- Мы
держали нити игры в своих руках, но немцы были сильны, их поддерживала
вся арена. Нам предстоит полуфинал против сборной России, я несколько
раз играл уже с этой командой. Если мы не наладим переход из обороны в
атаку, российская команда нас победит. Так что нам нужно аккуратно
сыграть в защите, стараться как можно меньше удаляться и не давать
сопернику свободного пространства.
Мы собираемся показать в субботу свою лучшую игру и выйти в финал, - заявил Дюшен.
Полуфинальный матч Канада - Россия состоится в субботу, 20 мая.
Матч
Место и дата
20 мая 16:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция
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